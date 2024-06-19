В РФ доля новых машин в структуре выданных автокредитов превысила 80%

УрБК, Москва, 26.06.2024. В России число выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в мае 2024 года достигло ...19.06.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов
УрБК, Челябинск, 19.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года выдали 4,42 тыс. кредитов на покупку новых и ...27.03.2024 Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%
Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло 80 тыс. ед., что составило ...27.03.2024 Доля новых машин в общей структуре выданных автокредитов в РФ составила 77,5%
УрБК, Москва, 27.03.2024. Количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в феврале 2024 года достигло ...24.05.2022 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов за месяц снизился на 11,3%
УрБК, Челябинск, 24.05.2022. В Челябинской области средний размер выданных в апреле 2022 года автокредитов составил 974 ...