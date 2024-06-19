В РФ доля новых машин в структуре выданных автокредитов превысила 80%

В России число выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в мае 2024 года достигло 123,1 тыс. ед., что составило 80,7% от общего числа выданных автокредитов. Этот результат стал максимальным за последний год, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом по сравнению с предыдущим месяцем число выданных кредитов на покупку новых автомобилей в мае этого года выросло на 17,1% (в апреле — 105,1 тыс. ед.), а их доля — на 4,6 п. п. (в апреле — 76,1%).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, высокие темпы выдачи связаны с ожиданиями роста ставок в будущем и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили.