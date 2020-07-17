Минфин предложил увеличить в 11 раз пошлину за рассмотрение предусмотренного антимонопольным законодательством ходатайства

Минфин Свердловской области предложил поднять прожиточный минимум для пенсионеров на 138 рублей

Правительство РФ предложило повысить госпошлину за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей

В России могут увеличить максимальный размер займа в МФО для бизнеса

УрБК, Москва, 21.04.2015. Минфин намерен увеличить максимальный размер займа, который микрофинансовые организации (МФО) ...