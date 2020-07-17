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Вчера, 15:21

Минфин предложил увеличить в 11 раз пошлину за рассмотрение предусмотренного антимонопольным законодательством ходатайства

УрБК, Москва, 26.06.2024. Министерство финансов РФ предложило увеличить размер ряда госпошлин, уплачиваемых физическими лицами. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня.

Так, за расторжение брака госпошлина может увеличиться почти в восемь раз — с 650 до 5 тыс. руб. Однако изменения коснутся тех случаев, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся по обоюдному согласию или процесс происходит в судебном порядке.

Пошлина за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу соответствующего свидетельства, вырастет с 1,6 тыс. руб. до 5 тыс. руб.; за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тыс. руб. до 400 тыс. руб.; за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, — с 16 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Также с 1,3 тыс. руб. до 2 тыс. руб. предлагается увеличить размер пошлин за выдачу аттестата, свидетельства или другого документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. Поправки разосланы на согласование в ведомства.
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