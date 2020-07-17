Минфин предложил увеличить в 11 раз пошлину за рассмотрение предусмотренного антимонопольным законодательством ходатайства

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2020. Министерство финансов Свердловской области предложило установить размер прожиточного ...26.04.2018 Правительство РФ предложило повысить госпошлину за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
УрБК, Москва, 26.04.2018. Правительство РФ предлагает повысить размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового ...21.04.2015 В России могут увеличить максимальный размер займа в МФО для бизнеса
УрБК, Москва, 21.04.2015. Минфин намерен увеличить максимальный размер займа, который микрофинансовые организации (МФО) ...23.07.2010 ФАС РФ начала рассмотрение ходатайства Х5 Retail Group о приобретении ОАО «Торговый дом «Копейка» и его дочерних структур
УрБК, Москва, 23.07.2010. В Федеральную антимонопольную службу РФ поступило ходатайство от группы компаний Х5 Retail ...12.05.2010 Слияние «Мегафона» и Turkcell приостановлено
По данным «Коммерсанта», правительственная комиссия по иностранным инвестициям приостановила рассмотрение ходатайства ...