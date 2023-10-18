Екатеринбург вошел в десятку лидеров среди российских городов с шаговой доступностью набережных
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Екатеринбург вошел в топ-10 мегаполисов РФ с шаговой доступностью набережных, пляжей или других прогулочных зон у воды. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в личном Telegram-канале.
Рейтинг составлен российской аналитической компанией на основе собственных вычислений и открытой информации Росстата. При подсчете результатов учитывались все основные виды «большой воды»: реки, пруды, водохранилища, плотины. По данным аналитиков, около четверти жителей уральской столицы живут менее чем в 1 км от водных рекреационных зон.
«Екатеринбург занял в рейтинге восьмое место. При этом важно понимать: впереди оказались те города, которые расположены на крупных водных артериях, например, таких реках, как Волга, Белая, Нева, Кубань», — написал градоначальник.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил инициатором
масштабного проекта по благоустройству набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда. Прибрежные территории Исети на территории города планируется превратить в единую 42-километровую прогулочную зону, которая станет одной из самых больших в России и Европе. Для этого масштабное пространство было разделено на несколько участков, и для каждого из них объявлялся творческий конкурс по созданию концепции благоустройства. Такой многоэтапный и комплексный подход к разработке концепций, по замыслу городских властей, позволит создать многофункциональную береговую зону, где каждый горожанин найдет для себя место по вкусу.