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Вчера, 14:44

Екатеринбург вошел в десятку лидеров среди российских городов с шаговой доступностью набережных

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Екатеринбург вошел в топ-10 мегаполисов РФ с шаговой доступностью набережных, пляжей или других прогулочных зон у воды. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в личном Telegram-канале.

Рейтинг составлен российской аналитической компанией на основе собственных вычислений и открытой информации Росстата. При подсчете результатов учитывались все основные виды «большой воды»: реки, пруды, водохранилища, плотины. По данным аналитиков, около четверти жителей уральской столицы живут менее чем в 1 км от водных рекреационных зон.

«Екатеринбург занял в рейтинге восьмое место. При этом важно понимать: впереди оказались те города, которые расположены на крупных водных артериях, например, таких реках, как Волга, Белая, Нева, Кубань», — написал градоначальник.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил инициатором масштабного проекта по благоустройству набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда. Прибрежные территории Исети на территории города планируется превратить в единую 42-километровую прогулочную зону, которая станет одной из самых больших в России и Европе. Для этого масштабное пространство было разделено на несколько участков, и для каждого из них объявлялся творческий конкурс по созданию концепции благоустройства. Такой многоэтапный и комплексный подход к разработке концепций, по замыслу городских властей, позволит создать многофункциональную береговую зону, где каждый горожанин найдет для себя место по вкусу.
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