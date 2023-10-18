Екатеринбург вошел в десятку лидеров среди российских городов с шаговой доступностью набережных

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Набережная дошла до ВИЗа

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Продолжение набережной

Власти Екатеринбурга одобрили концепцию благоустройства набережной реки Исети вблизи жилого комплекса «Дом у реки» ...

Набережная к 300-летию

К юбилею Екатеринбург получит первый участок единой пешеходной зоны вдоль Исети ...

«Садовые истории»

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Набережная всея Екатеринбурга

Берега Исети будут объединены в крупнейшую в России 42-километровую прогулочную зону ...