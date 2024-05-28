Прибыль российских банков в мае 2024 года снизилась на 16% и составила 255 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.06.2024. В РФ рост ипотечного кредитования в мае ускорился до 1,7% после 1,4% в апреле, об этом сообщает официальный Telegram-канал Центробанка.



Отмечается, что такой динамике способствовали программы господдержки. Так, выдачи «Льготной ипотеки» выросли на 20%, со 110 млрд руб. в апреле до 132 млрд руб. в мае, а «Семейной ипотеки» — на 24%, со 171 млрд руб. до 212 млрд руб.



«Заемщики стремились взять кредит до ожидаемого изменения условий госпрограмм, в особенности до завершения массовой «Льготной ипотеки» с 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении регулятора.



Также указывается, что в условиях потребительской активности, роста доходов и сезонных трат на отпуск потребительское кредитование увеличилось на 2%, в то время как рост корпоративного портфеля снизился в мае до 1,7% после апрельских 1,9%.



Продолжился и активный рост средств населения в банках в условиях привлекательных ставок по вкладам — на 2,6% за месяц (в апреле — 2,1%).



Средства юрлиц снизились на 2,2%. В основном это произошло из-за уплаты налогов.



В целом прибыль сектора (без учета дивидендов российских дочерних банков) снизилась по сравнению с апрелем на 16% и составила 255 млрд руб.