Прибыль российских банков в мае 2024 года снизилась на 16% и составила 255 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.06.2024. В РФ рост ипотечного кредитования в мае ускорился до 1,7% после 1,4% в апреле, об этом ...28.05.2024 Чистая прибыль банковского сектора в РФ за месяц выросла на 13%
Чистая прибыль банковского сектора в России в апреле 2024 года составила 305 млрд руб. По сравнению с предыдущим ...28.05.2024 Рост ипотеки в РФ в апреле ускорился до 1,4%
УрБК, Москва, 28.05.2024. По предварительным данным, рост ипотеки в апреле 2024 года ускорился до 1,4% после 1,2% в ...28.05.2024 Чистая прибыль банковского сектора в РФ за месяц выросла на 13%
УрБК, Москва, 28.05.2024. Чистая прибыль банковского сектора в России в апреле 2024 года составила 305 млрд руб. По ...26.03.2024 Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22%
Прибыль российских банков в феврале 2024 года снизилась на 22% по сравнению с уровнем января 2024 года, составив 275 ...