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Вчера, 12:05

Прибыль российских банков в мае 2024 года снизилась на 16% и составила 255 млрд рублей

В РФ рост ипотечного кредитования в мае ускорился до 1,7% после 1,4% в апреле, об этом сообщает официальный Telegram-канал Центробанка.

Отмечается, что такой динамике способствовали программы господдержки. Так, выдачи «Льготной ипотеки» выросли на 20%, со 110 млрд руб. в апреле до 132 млрд руб. в мае, а «Семейной ипотеки» — на 24%, со 171 млрд руб. до 212 млрд руб.

«Заемщики стремились взять кредит до ожидаемого изменения условий госпрограмм, в особенности до завершения массовой «Льготной ипотеки» с 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении регулятора.

Также указывается, что в условиях потребительской активности, роста доходов и сезонных трат на отпуск потребительское кредитование увеличилось на 2%, в то время как рост корпоративного портфеля снизился в мае до 1,7% после апрельских 1,9%.

Продолжился и активный рост средств населения в банках в условиях привлекательных ставок по вкладам — на 2,6% за месяц (в апреле — 2,1%).

Средства юрлиц снизились на 2,2%. В основном это произошло из-за уплаты налогов.

В целом прибыль сектора (без учета дивидендов российских дочерних банков) снизилась по сравнению с апрелем на 16% и составила 255 млрд руб.
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