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Сегодня, 16:42

Госдума исключила полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации машины

УрБК, Москва, 25.06.2024. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, требуемых для регистрации и снятия автомобиля с учета. Об этом пишет РИА «Новости».

«Кроме того, в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения вносятся изменения, исключающие обязанность заключать договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», — пишет агентство.

Также владельцы угнанных машин смогут снять их с учета ГИБДД по заявлению. При продаже автомобиля его можно будет снять с учета сразу.

Ранее УрБК писал, что объем сборов российских страховщиков по ОСАГО в I квартале 2024 года составил 72,9 млрд руб., что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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