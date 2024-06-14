Госдума исключила полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации машины

УрБК, Москва, 14.06.2024. Объем сборов российских страховщиков по ОСАГО в I квартале 2024 года составил 72,9 млрд руб., ...15.06.2021 Госдума приняла закон об отмене обязательного прохождения техосмотра для получения полиса ОСАГО
Госдума приняла в третьем чтении закон, исключающий необходимость для автовладельцев в России предоставлять в момент ...17.04.2019 Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, «уравнивающий в правах» бумажные и электронные полисы ОСАГО
УрБК, Москва, 17.04.2019. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении проект поправок Министерства финансов к ...22.03.2017 Совет Федерации одобрил закон о приоритете натуральных выплат в ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий в качестве основной формы возмещения ...30.06.2014 Для страховщиков могут ввести штрафы за необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО или навязывание допуслуг
УрБК, Москва, 30.06.2014. Правительство РФ в целом одобрило концепцию подготовленного ко второму чтению проекта ...