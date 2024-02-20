Объем площади складских помещений, запущенных в Екатеринбурге в 2023 году, составил 420 тыс. кв. метров

В Свердловской области в 2023 году построили более 557 тыс. кв. м. складских площадей. По сравнению с предыдущим годом ...20.02.2024 На Среднем Урале сохраняется дефицит предложения качественных складских площадей
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области в 2023 году построили более 557 тыс. кв. м. складских площадей. ...16.02.2017 В 2016 году в Екатеринбурге было построено более 129 тыс. кв. м. складских площадей
УрБК, Москва, 16.02.2017. По итогам 2016 года в Екатеринбурге было построено 129,87 тыс. кв. м. качественных складских ...08.12.2015 В Екатеринбурге вдвое выросла доля вакантных складских помещений
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2015. Уровень вакантных складских площадей классов «А+», «А», «В+» в Екатеринбурге за ...01.10.2015 В Екатеринбурге прогнозируют рост вакантных складских помещений
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2015. В 2016 году доля свободных складских помещений в Екатеринбурге может вырасти с 2 до ...