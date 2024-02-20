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Объем площади складских помещений, запущенных в Екатеринбурге в 2023 году, составил 420 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Объем введенных в эксплуатацию складских помещений в Екатеринбурге и городах-спутниках составил в 2023 году 420 тыс. кв. м. Этот показатель начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков назвал рекордным, но отметил, что растущему екатеринбургскому рынку этого все равно не хватает, настолько высок спрос. Такое заявление он сделал на конференции УПН «Аналитика и реалии рынка коммерческой недвижимости региона, инвестиции и господдержка», сообщает корреспондент УрБК.

Показатели вакантных складских площадей в Екатеринбурге, по его словам, стабильно низкие. Новые арендаторы находятся быстро. При этом растут и арендные ставки. Так, в середине 2024 года средняя запрашиваемая ставка составила 900 руб. за кв. м.

Дополнительный стимул для инвестирования в складской сектор формирует вынос складов за черту города. Ранее УрБК писал о том, что на рынке торговых центров в Екатеринбурге ситуация обратная. Строить новые ТЦ девелоперы не планируют ближайшие два-три года.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Бюро недвижимости №1» Николай Мальцев в своем выступлении отметил, что в целом по стране остановилось развитие производственно-складских площадей. По его словам, рынок складских площадей после простоя в 2022 году ожил в 2023 году и снова замер. В качестве причин он назвал дороговизну земельных участков, дефицит кадров и отсутствие подготовленных площадок.

«Роботизация — история молодая. И не везде реализуема. Даже если склад построят, там должен кто-то работать», — отметил Николай Мальцев.
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