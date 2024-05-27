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Вчера, 17:42

Производитель систем видеонаблюдения Hikvision разрабатывает новую схему работы в России

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Компания Hikvision — крупнейший китайский производитель камер видеонаблюдения — опровергла слухи о грядущем дефиците их продукции на российском рынке. По словам основателя компании «Недремлющее око» дистрибьютора Hikvision в Уральском регионе Леонида Старикова, компания разрабатывает новую схему работы в РФ с учетом антироссийских санкций.

Ранее УрБК писал о том, что, опасаясь санкций со стороны США, Hikvision покинула российский рынок. Это вызвало у покупателей ажиотаж и опасения, что продукции на складах в РФ не хватит всем желающим.

«Hikvision формально выполняет требования США, опасаясь вторичных санкций. Тем не менее она не собирается полностью уходить с российского рынка. В настоящее время компания разрабатывает новую схему работы», — заявил УрБК Л. Стариков.

По его словам, Hikvision планирует создать новое юридическое лицо, которое не подпадет под санкции и продолжит работу на рынке РФ через эту структуру. Л. Стариков также успокоил покупателей, заявив, что дефицита продукции Hikvision не ожидается, поводов для беспокойства нет.

«На данный момент продукция Hikvision доступна на рынке: камеры можно купить, они поставляются через дружественные страны. Проекты и облачные решения работают в прежнем режиме. Единственная проблема — увеличение срока поставок из-за логистики через Казахстан или Киргизию, пока компания не организует склад в России», — сказал он.
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