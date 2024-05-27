Производитель систем видеонаблюдения Hikvision разрабатывает новую схему работы в России

УрБК, Москва, 27.05.2024. Крупнейший китайский производитель камер видеонаблюдения — компания Hikvision — приостановил ...09.04.2018 Материнская компания ОК «Русал» прогнозирует существенное негативное влияние санкций на бизнес
УрБК, Москва, 09.04.2018. Санкции могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы En+ Group. Об ...29.06.2016 Меркель поддержала продление антироссийских санкций
Продление срока действия антироссийских санкций со стороны ЕС необходимо. Такое заявление на пресс-конференции в ...21.01.2015 Автомат Калашникова появится в США в обход санкций
Официальный импортер и дистрибьютор автоматов Калашникова компания RWC планирует наладить в США производство АК-47, ...29.06.2011 Супы Campbell исчезнут с прилавков России
Компания Campbell Soup, крупнейший производитель консервированных супов в мире, закрывает свое подразделение в России. ...