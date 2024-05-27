Производитель систем видеонаблюдения Hikvision приостановил работу в России

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге сотрудники службы безопасности «Гарант», следящей за общедомовым ...03.03.2022 Производитель алкоголя Diageo приостановил поставки продукции в Россию и на Украину
УрБК, Москва, 03.03.2022. Британский производитель алкоголя Diageo приостановил поставки своей продукции в Россию и на ...16.06.2021 Правительство РФ планирует создать единую систему видеонаблюдения
В России появится единая информационная система видеонаблюдения, которая будет анализировать видео со всех городских ...16.06.2021 Правительство РФ планирует создать единую систему видеонаблюдения
УрБК, Москва, 16.06.2021. В России появится единая информационная система видеонаблюдения, которая будет анализировать ...17.12.2015 В Екатеринбурге подвели итоги реализации программы «Безопасный город»
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2015. Специалисты администрации Екатеринбурга представили депутатам городской думы информацию ...