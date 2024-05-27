Производитель систем видеонаблюдения Hikvision приостановил работу в России

УрБК, Москва, 27.05.2024. Крупнейший китайский производитель камер видеонаблюдения — компания Hikvision — приостановил работу на российском рынке. Как сообщает издание CNews со ссылкой на собственные источники, официальный российский сайт Hikvision перестал открываться, ее официальные группы в соцсетях удалены, а во всех городах присутствия офисы перестали отвечать на телефонные звонки.



«Hikvision — производитель камер для видеонаблюдения номер один в мире. Его уход с российского рынка — неприятное событие. Скажем так, нам будет его не хватать. В то же время мы надеемся на лучшее», — подтвердил информацию основатель компании «Недремлющее око» дистрибьютор Hikvision в Уральском регионе Леонид Стариков.



Как отмечают участники рынка, решение компании может быть связано со стремлением избежать американских санкций и сохранить свои позиции на западных рынках.



«На наших складах имеется товарный запас на месяц, поэтому всем, кто закладывал это оборудование в свои проекты, нужно успевать его купить и забрать», — отмечает Л. Стариков.