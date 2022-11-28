УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:02

УПН: Новые торговые центры в Екатеринбурге не будут строить ближайшие 2-3 года

Екатеринбургские девелоперы не будут строить новые торговые центры (ТЦ) в столице Среднего Урала ближайшие два-три года. Такой прогноз сделал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков на конференции «Аналитика и реалии рынка коммерческой недвижимости региона, инвестиции и господдержка», сообщает корреспондент УрБК.

Причинами сложившейся тенденции, по его словам, стали пандемия коронавируса, антироссийские санкции, спровоцировавшие уход из РФ якорных арендаторов ТЦ, и изменение потребительского спроса. Единственным исключением станет ТЦ «Золотой», который строит «Общество Малышева 73» в Ботаническом микрорайоне.

Положительно М. Хорьков оценил ситуацию в стрит-ритейле, поскольку первые этажи строящихся жилых домов отводятся под коммерческую недвижимость.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 15:00 УПН: Новые торговые центры в Екатеринбурге не будут строить ближайшие 2-3 года

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Екатеринбургские девелоперы не будут строить новые торговые центры (ТЦ) в столице ...

28.11.2022 Объем строящегося жилья в Екатеринбурге продолжает обновлять исторические максимумы

Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга к концу октября выросло до 37,6 тыс. единиц. Показатель ...

28.11.2022 Объем строящегося жилья в Екатеринбурге продолжает обновлять исторические максимумы

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга к концу октября выросло до ...

26.04.2016 Арендные ставки на магазины в Екатеринбурге снизились на 4%

На екатеринбургском рынке коммерческой недвижимости сохраняются негативные тенденции. Об этом сообщает Уральская палата ...

28.09.2015 УПН: средняя арендная ставка в стрит-ритейле Екатеринбурга упала на 21%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2015. Средняя арендная ставка в стрит-ритейле Екатеринбурга в январе-сентябре упала на 21%. ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (465)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18