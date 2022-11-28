УПН: Новые торговые центры в Екатеринбурге не будут строить ближайшие 2-3 года

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Екатеринбургские девелоперы не будут строить новые торговые центры (ТЦ) в столице ...28.11.2022 Объем строящегося жилья в Екатеринбурге продолжает обновлять исторические максимумы
Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга к концу октября выросло до 37,6 тыс. единиц. Показатель ...28.11.2022 Объем строящегося жилья в Екатеринбурге продолжает обновлять исторические максимумы
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга к концу октября выросло до ...26.04.2016 Арендные ставки на магазины в Екатеринбурге снизились на 4%
На екатеринбургском рынке коммерческой недвижимости сохраняются негативные тенденции. Об этом сообщает Уральская палата ...28.09.2015 УПН: средняя арендная ставка в стрит-ритейле Екатеринбурга упала на 21%
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2015. Средняя арендная ставка в стрит-ритейле Екатеринбурга в январе-сентябре упала на 21%. ...