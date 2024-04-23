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Индекс деловой активности RSBI достиг 58,1 пункта в мае 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI, который рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. компаний, достиг 58,1 пункта в мае 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Для сравнения: в апреле индекс составлял 57,4 п., а в марте —57,7 п. «По мнению старшего вице-президента ПСБ Кирилла Тихонова, внутренний спрос, господдержка и работа банков по повышению доступности кредитов позволяют оценивать ближайшие перспективы МСП как оптимистичные», — пишет издание.

Оценка продаж малым и средним бизнесом остается в зоне роста (однако и о сокращении заявляли чаще). Спрос МСБ на кредиты удовлетворен. Доля одобрений выросла с 70% до 71%.
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