Индекс деловой активности RSBI достиг 58,1 пункта в мае 2024 года

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Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (МСБ) России (Russia Small Business Index, RSBI), рассчитываемый ...

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УрБК, Москва, 23.04.2024. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (МСБ) России (Russia Small Business ...

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в РФ снизился до 53,7 пункта

По итогам мая индекс деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) RSBI составил в России ...

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса РФ обновил пятилетний минимум

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле снизился с 45 до 38,8. Об этом говорится в ...

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса РФ обновил пятилетний минимум

УрБК, Москва, 19.05.2020. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле снизился с 45 до 38,8. Об ...