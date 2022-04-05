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Вчера, 12:02

Индекс деловой активности МСБ в России составил 57,7 пункта в марте 2024 года

УрБК, Москва, 23.04.2024. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (МСБ) России (Russia Small Business Index, RSBI), рассчитываемый организацией «Опора России», Промсвязьбанком и агентством Magram Market Research, в марте 2024 составил 57,7 пункта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«По итогам месяца индикатор обновил исторический максимум, составив 57,7 пункта после 57 пунктов в феврале (значения выше 50 пунктов означают рост активности, ниже — ее сжатие)», — пишет издание.

RSBI рассчитывается на основе опроса 1,8 тыс. отечественных предприятий МСБ по 4 категориям: «кредиты», «инвестиции», «кадры» и «продажи». Все они показали рост в марте от 53,6 пункта (продажи) до 61,7 пункта (инвестиции).
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