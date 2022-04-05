Индекс деловой активности МСБ в России составил 57,7 пункта в марте 2024 года

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Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса РФ обновил пятилетний минимум

УрБК, Москва, 19.05.2020. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле снизился с 45 до 38,8. Об ...