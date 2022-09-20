Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в РФ снизился до 53,7 пункта

УрБК, Москва, 21.06.2023. По итогам мая индекс деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) RSBI составил в России 53,7 пункта против 54,1 пункта в мае и 53,5 — в марте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В мае рост продаж достиг максимума с лета 2021 года. О положительной динамике рассказали 16% опрошенных компаний (14% — месяцем ранее). До этого росло только ожидание будущей выручки, но в мае число давших оптимистичный прогноз респондентов сократилось с 32% до 29%. Из-за этого компонента продаж остается в негативной зоне — 47,4 пункта против 46,2 в апреле.
Показатели кадровой и кредитной доступности, инвестиционной активности в мае снизились. Также после продолжительного роста стабилизировалась инвестиционная активность.
Доля МСП, которые увеличивают штат, осталась на уровне 12%. Число предприятий, создающих спрос на сотрудников, сократилось с 27% до 24%. Желающих оптимизировать штат стало меньше: 5% после 6% в апреле.
Удовлетворенный спрос на кредиты снизился с 27% до 25%. Число отказов выросло с 9% до 13%.
На этом фоне активность стала чувствительнее к неустойчивой динамике выручки. Сильнее всего на это отреагировали микропредприятия. Сокращение доступности займов же обвалило индекс среднего бизнеса с 60,9 до 53,9 пункта.
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