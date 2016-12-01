В центре Екатеринбурга закрылись рестораны IL Патио и TGI Fridays

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2016. В Екатеринбурге ресторан «IL Патио» на ул. Московская, 27 разрешил клиентам приходить ...30.11.2016 Жителям Екатеринбурга разрешили приходить в ресторан «IL Патио» со своим алкоголем
В Екатеринбурге ресторан итальянской кухни «IL Патио» пытается привлечь посетителей новой акцией. В ресторане на ул. ...30.11.2016 Жителям Екатеринбурга разрешили приходить в ресторан «IL Патио» со своим алкоголем
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2016. В Екатеринбурге ресторан итальянской кухни «IL Патио» пытается привлечь посетителей ...18.12.2013 За 9 месяцев чистый убыток по МФСО ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» вырос на 90%
УрБК, Москва, 18.12.2013. «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Росинтер) увеличило чистый убыток по МСФО на 90,5% по ...06.08.2009 Администрация Екатеринбурга намерена в судебном порядке обязать ООО «Торговый двор» освободить земельный участок
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2009. В Арбитражном суде Свердловской области рассматривается дело, истцом в котором ...