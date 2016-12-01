В центре Екатеринбурга закрылись рестораны IL Патио и TGI Fridays

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге закрылись рестораны IL Патио и TGI Fridays, которые располагались в здании ТЦ «Мытный двор» (улица 8 Марта, 8д) в центре Екатеринбурга.На двери IL Патио вывешено объявление, что ресторан не работает по техническим причинам, однако внутри мебель собрана для переезда. Стоит отметить, что на сервисе «Яндекс Карты» можно найти отметку, что точка общепита уже не функционирует.По некоторым данным, мебель и оборудование здесь начали вывозить еще 17 июня.В службе доставки IL Патио корреспонденту УрБК подтвердили, что ресторан на улице 8 Марта «закрылся навсегда» и сейчас функционирует только филиал на улице Московской. Что стало причиной ликвидации ресторана, персоналу неизвестно.