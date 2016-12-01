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Вчера, 13:41

В центре Екатеринбурга закрылись рестораны IL Патио и TGI Fridays

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге закрылись рестораны IL Патио и TGI Fridays, которые располагались в здании ТЦ «Мытный двор» (улица 8 Марта, 8д) в центре Екатеринбурга.

В центре Екатеринбурга закрылись рестораны IL Патио и TGI Fridays

В центре Екатеринбурга закрылись рестораны IL Патио и TGI Fridays

На двери IL Патио вывешено объявление, что ресторан не работает по техническим причинам, однако внутри мебель собрана для переезда. Стоит отметить, что на сервисе «Яндекс Карты» можно найти отметку, что точка общепита уже не функционирует.

В центре Екатеринбурга закрылись рестораны IL Патио и TGI Fridays

По некоторым данным, мебель и оборудование здесь начали вывозить еще 17 июня.

В центре Екатеринбурга закрылись рестораны IL Патио и TGI Fridays

В службе доставки IL Патио корреспонденту УрБК подтвердили, что ресторан на улице 8 Марта «закрылся навсегда» и сейчас функционирует только филиал на улице Московской. Что стало причиной ликвидации ресторана, персоналу неизвестно.
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