Количество вакансий в УрФО увеличилось на 32% за год

Количество вакансий в профессиональной отрасли «Рабочий персонал» в Свердловской области за 2018 год выросло почти в ...13.11.2018 За год в Свердловской области спрос на рабочие профессии вырос в четыре раза
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Количество вакансий в профессиональной отрасли «Рабочий персонал» в Свердловской ...12.10.2016 В Екатеринбурге зарплаты на производстве остаются самыми низкими
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2016. В Екатеринбурге уровень заработной платы на производстве остается самым низким — 30,6 ...26.01.2015 HeadHunter: количество вакансий в Екатеринбурге в 2014 году снизилось на 5%
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2015. В прошлом году количество вакансий в Екатеринбурге сократилось на 5% (по отношению к ...12.03.2013 Количество человек, ищущих работу в Екатеринбурге, по итогам 2012 года выросло на 66,7%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013. Годовой прирост резюме составил 66,7%. Причем за последний месяц соискательная ...