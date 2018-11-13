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Вчера, 13:23

Количество вакансий в УрФО увеличилось на 32% за год

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Количество вакансий в Уральском федеральном округе выросло на 32% год к году, а количество резюме — на 21,4%. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter Урал.

«В Уральском федеральном округе количество вакансий год к году увеличилось на 32%, количество резюме — на 21,4% (и это самый существенный прирост с начала года), при этом hh.индекс составил всего 2,6 резюме на вакансию», — говорится в сообщении.

В целом по России в мае 2024 года было открыто на 25% больше вакансий, чем год назад, а количество активных резюме выросло только на 13%. 83,4 млн россиян из 146,5 млн всего населения страны находятся в трудоспособном возрасте, что на 2,7 млн меньше, чем в 2013 году. В связи с этим все больше работодателей положительно рассматривают кандидатов в возрасте 40+ лет.

«Отношение к соискателям 40+ в лучшую сторону изменили 41% российских работодателей. Реже нанимать людей старшего возраста в последние три года стали лишь 7% компаний. Средний возраст сотрудников в каждой пятой компании составляет в среднем 41-55 лет, в 41% компаний сегодня составляет 36-40 лет, в 27% — 31-35 лет. И лишь в 9% компаний трудятся в основном люди 26-30 лет, в 2% — от 18 до 25 лет», — резюмировали эксперты HeadHunter Урал.
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