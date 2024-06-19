УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:03

В Свердловской области зафиксирован наибольший по РФ рост объема ипотечных кредитов на ИЖС

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В январе-мае 2024 года на Среднем Урале зафиксирован наибольший среди регионов РФ рост объема ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), пишет «Коммерсантъ».

По данным вице-президента банка «ДОМ.РФ» Кирилла Варенцова, всего в России с начала 2024 года было выдано ипотечных кредитов на ИЖС в объеме около 13,5 млрд руб. «Наибольший рост по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года зафиксирован в Свердловской области (в 1,5 раза), Башкортостане (+25%), Татарстане (+20%), Нижегородской и Самарской областях (+15%)», — пишет издание.

42% сделок было заключено в рамках «Семейной ипотеки», 37% брали IT-специалисты, 14% пришлось на программу «Льготную с господдержкой». К. Варенцов объясняет сложившуюся тенденцию привлекательными условиями кредитования и внедрением новых финансовых инструментов, таких как счета эскроу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.06.2024 На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 3%

УрБК, Челябинск, 19.06.2024. В Челябинской области в апреле 2024 года было выдано 2,62 тыс. ипотечных кредитов. По ...

06.05.2024 Свердловская область вошла в топ-10 регионов по ипотеке на ИЖС в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Свердловская область (наряду с Ростовской, Нижегородской и Ленинградской областями) ...

01.04.2024 На Южном Урале объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на 60%

УрБК, Челябинск, 01.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 2,9 тыс. ипотечных кредитов. По ...

05.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 21%

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 1,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...

05.03.2024 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (430)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18