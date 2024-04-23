На Среднем Урале выявлено 136 ландшафтных и 124 лесных пожара с 5 апреля

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. С начала пожароопасного сезона (в Свердловской области он был объявлен 5 апреля) в УрФО ...23.04.2024 В УрФО потушено 52 лесных пожара на площади 90 Га
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. На сегодняшний день в Уральском федеральном округе (УрФО) потушено уже 52 лесных пожара ...13.05.2019 В Свердловской области в минувшие праздники сгорело почти 500 гектаров лесов
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. С 9 по 12 мая на Среднем Урале было потушено 44 природных пожара, сгоревшая лесная ...02.06.2014 С начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушено 300 лесных пожаров
С начала пожароопасного периода на территории Свердловской области было ликвидировано 303 лесных пожара на общей ...02.06.2014 С начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушено 300 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. С начала пожароопасного периода на территории Свердловской области было ликвидировано ...