УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:24

На Среднем Урале выявлено 136 ландшафтных и 124 лесных пожара с 5 апреля

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. С начала пожароопасного сезона (5 апреля) в Свердловской области было выявлено 136 природных ландшафтных пожаров, 124 — в лесном фонде. Их общая площадь составила 708 га, рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вероника Русинова.

В сравнении с данными за пять лет количество пожаров стало ниже на 71%, а по площади — на 94%. 60% лесных пожаров возникли по вине местного населения, 16% — из-за гроз, 12% начались на землях иных категорий, после чего огонь переходил в лес.

На территории региона работает 835 патрульных групп численностью 2 тыс. 789 человек в 92 муниципальных образованиях области. На сегодняшний день было обнаружено 87 возгораний и выявлено 1 тыс. 436 нарушений.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:24 Ущерб от лесных пожаров в УрФО составляет 25,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. С начала пожароопасного сезона (в Свердловской области он был объявлен 5 апреля) в УрФО ...

23.04.2024 В УрФО потушено 52 лесных пожара на площади 90 Га

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. На сегодняшний день в Уральском федеральном округе (УрФО) потушено уже 52 лесных пожара ...

13.05.2019 В Свердловской области в минувшие праздники сгорело почти 500 гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. С 9 по 12 мая на Среднем Урале было потушено 44 природных пожара, сгоревшая лесная ...

02.06.2014 С начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушено 300 лесных пожаров

С начала пожароопасного периода на территории Свердловской области было ликвидировано 303 лесных пожара на общей ...

02.06.2014 С начала пожароопасного сезона в Свердловской области потушено 300 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. С начала пожароопасного периода на территории Свердловской области было ликвидировано ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (430)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18