В Екатеринбурге у Нижне-Исетского пруда в микрорайоне Уктус появится новая благоустроенная набережная

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Екатеринбурге компания «Общество Малышева 73» реализует более 15 благотворительных ...18.10.2023 Набережная дошла до ВИЗа
В Екатеринбурге стартовал конкурс на разработку концепции набережной от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых ...13.07.2023 В Екатеринбурге предприниматели благоустроят участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра»
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Екатеринбурге будет благоустроен участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ...01.07.2014 В микрорайоне Новая Сортировка появится зона отдыха
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2014. Территория рядом со школой № 4 на улице Пехотинцев, 15 будет благоустроена и ...16.04.2013 Специалисты приступают к подъему уровня Городского пруда на набережной
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2013. С сегодняшнего дня специалисты смогут начать поднимать уровень Городского пруда, ...