УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:03

В Екатеринбурге у Нижне-Исетского пруда в микрорайоне Уктус появится новая благоустроенная набережная

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Екатеринбурге у Нижне-Исетского пруда появится новая благоустроенная набережная. В настоящий момент специалисты компании «Гринвич Недвижимость» (входит в «Общество Малышева 73») работают над созданием проекта новой территории для отдыха в микрорайоне Уктус, сообщает пресс-служба холдинга.

В Екатеринбурге у Нижне-Исетского пруда в микрорайоне Уктус появится новая благоустроенная набережная

Планируется, что здесь появится новое современное пространство для досуга и занятий спортом для детей и взрослых. Общая площадь планируемой к благоустройству территории составляет порядка 9 га, из них 5 га будет отдано под 10 зон для тихого отдыха, которые протянутся вдоль 2 км набережной пруда. Кроме того, здесь предусмотрены три мангальные зоны, кафе, лодочная станция и несколько пляжей.

В Екатеринбурге у Нижне-Исетского пруда в микрорайоне Уктус появится новая благоустроенная набережная

Здесь также будут построены 15 площадок для детей и еще 15 спортивных зон. В спортивных локациях специалисты планируют создать дорожки для бега и катания на велосипедах, площадки для различных игр с мячом, локации для игры в настольный теннис, зону для мини-гольфа, йоги, бочче и воркаута.

В Екатеринбурге у Нижне-Исетского пруда в микрорайоне Уктус появится новая благоустроенная набережная

Важная особенность проекта — на всей территории кластера будет создана безбарьерная среда, удобная для родителей с колясками и маломобильных горожан. Ожидается, что работы по реализации этих проектов начнутся уже в конце текущего года.

Рендеры предоставлены пресс-службой компании «Общество Малышева 73»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.06.2024 В 2022-2023 годах компания «Общество Малышева 73» вложила более 160 млн рублей в благотворительные программы для жителей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Екатеринбурге компания «Общество Малышева 73» реализует более 15 благотворительных ...

18.10.2023 Набережная дошла до ВИЗа

В Екатеринбурге стартовал конкурс на разработку концепции набережной от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых ...

13.07.2023 В Екатеринбурге предприниматели благоустроят участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра»

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Екатеринбурге будет благоустроен участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ...

01.07.2014 В микрорайоне Новая Сортировка появится зона отдыха

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2014. Территория рядом со школой № 4 на улице Пехотинцев, 15 будет благоустроена и ...

16.04.2013 Специалисты приступают к подъему уровня Городского пруда на набережной

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2013. С сегодняшнего дня специалисты смогут начать поднимать уровень Городского пруда, ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (430)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18