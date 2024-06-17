В Екатеринбурге у Нижне-Исетского пруда в микрорайоне Уктус появится новая благоустроенная набережная

Рендеры предоставлены пресс-службой компании «Общество Малышева 73»

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Екатеринбурге у Нижне-Исетского пруда появится новая благоустроенная набережная. В настоящий момент специалисты компании «Гринвич Недвижимость» (входит в «Общество Малышева 73») работают над созданием проекта новой территории для отдыха в микрорайоне Уктус, сообщает пресс-служба холдинга.Планируется, что здесь появится новое современное пространство для досуга и занятий спортом для детей и взрослых. Общая площадь планируемой к благоустройству территории составляет порядка 9 га, из них 5 га будет отдано под 10 зон для тихого отдыха, которые протянутся вдоль 2 км набережной пруда. Кроме того, здесь предусмотрены три мангальные зоны, кафе, лодочная станция и несколько пляжей.Здесь также будут построены 15 площадок для детей и еще 15 спортивных зон. В спортивных локациях специалисты планируют создать дорожки для бега и катания на велосипедах, площадки для различных игр с мячом, локации для игры в настольный теннис, зону для мини-гольфа, йоги, бочче и воркаута.Важная особенность проекта — на всей территории кластера будет создана безбарьерная среда, удобная для родителей с колясками и маломобильных горожан. Ожидается, что работы по реализации этих проектов начнутся уже в конце текущего года.