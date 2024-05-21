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Вчера, 09:03

На Среднем Урале поголовье птицы за год сократилось на 2,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец мая 2024 года составило 264,5 тыс. голов, что на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Поголовье свиней за указанный период выросло на 1,2%.

В свою очередь, в хозяйствах региона на 0,3% уменьшилось поголовье коров, на 1,5% — овец и коз, на 2,3% — птицы.
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