На Среднем Урале поголовье птицы за год сократилось на 2,3%

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...17.04.2024 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год сократилось на 0,5%
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...21.03.2024 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год сократилось на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...20.02.2024 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...19.06.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 2,9%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...