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Вчера, 17:22

ЦБ: 75% россиян предпочитают расплачиваться банковской картой

УрБК, Москва, 19.06.2024. 75% россиян предпочитают расплачиваться банковскими картами, 48% используют мобильные переводы и онлайн-банки, 28% пользуются Системой быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Доля тех, кто расплачивается наличными в повседневных расчетах, за год незначительно снизилась — с 27 до 24%. При этом 7% опрошенных заявили, что предпочитают наличные деньги.

«Свои сбережения россияне в основном предпочитают хранить на банковском вкладе (39%), дебетовой карте (35%) и в наличных рублях (30%)», — отмечают аналитики ЦБ РФ.

Ранее УрБК писал о том, что средства россиян на банковских счетах в I квартале 2024 года выросли на 1,7 трлн руб., или на 3,8%, год к году, и этот показатель стал рекордным.
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