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Инфляционные ожидания россиян выросли на 0,2 п. п. в июне 2024 года

УрБК, Москва, 19.06.2024. В июне 2024 года показатель инфляционных ожиданий россиян вырос на 0,2 п. п. по сравнению с маем 2024 года и составил 11,9%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центробанка.

«Это максимум с февраля этого года. При этом наблюдаемая респондентами годовая инфляция повысилась на 0,4 п. п., до 14,4%», — добавляет издание.

Опрос Банка России показал, что оценки ожидаемой инфляции респондентов со сбережениями вырос с 10% до 10,3%, а наблюдаемой — с 12% до 12,5%. Аналогичные показатели у граждан без сбережений снизились с 13,5% до 13,1% (ожидаемая инфляция) и с 16,3% до 16% (наблюдаемая инфляция).
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