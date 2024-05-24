В Екатеринбурге завершился второй этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Екатеринбурге в период с 20 по 24 мая прошел первый этап гидравлических испытаний ...11.06.2021 В Екатеринбурге в ходе второго этапа опрессовок выявили 14 повреждений трубопроводов
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2021. В Екатеринбурге во время второго этапа гидравлических испытаний выявлено 14 повреждений ...01.06.2017 В ходе опрессовок в Екатеринбурге выявили более 20 повреждений магистральных трубопроводов
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2017. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) завершили первый этап ...05.07.2013 В Екатеринбурге закончился второй этап опрессовок
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2013. В Екатеринбурге закончился второй этап опрессовок, которые проходили со 2 по 4 июля. ...08.08.2012 В Екатеринбурге в ходе опрессовок произошло два повреждения трубопроводов
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2012. В ходе пятого этапа опрессовок в Екатеринбурге выявлено два повреждения трубопроводов, ...