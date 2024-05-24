В Екатеринбурге завершился второй этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Екатеринбурге сегодня утром завершился второй этап опрессовок. Гидравлические испытания проходили в период с 17 по 19 июня с 23.00 до 06.00, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургская теплосетевя компания» (ЕТК).



В ходе опрессовок в городе было выявлено семь повреждений в районе улиц Токарей и Малышева. В настоящий момент ремонтные бригады ЕТК работают на местах прорывов.



Следующий этап гидравлических испытаний пройдет в Екатеринбурге с 16 по 19 июля.