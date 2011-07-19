Суд смягчил наказание свердловскому рейдеру Павлу Федулеву

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Пермский краевой суд оставил в силе решение Чусовского городского суда, смягчившего свердловскому рейдеру Павлу Федулеву наказание с лишения свободы на принудительные работы. Об этом УрБК рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.



П. Федулев был осужден в 2011 году на 19 лет и 11 месяцев за организацию нескольких заказных убийств и рейдерских захватов. Наказание он отбывал в ИК-10 (Пермский край).



Как сообщили УрБК в пресс-службе Пермского краевого суда, решение о том, где именно он будет выполнять принудительные работы (в Свердловской области или в Пермском крае), будет приниматься в ГУФСИН.