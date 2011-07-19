Суд смягчил наказание свердловскому рейдеру Павлу Федулеву

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации оставила без изменения обвинительный приговор ...11.07.2011 Приговор предпринимателю Павлу Федулеву, обвиняемому в серии заказных убийств, вступил в силу
УрБК, Москва, 11.07.2011. В понедельник, 11 июля 2011 года, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда (ВС) ...23.06.2011 Кассация на приговор Павлу Федулеву назначена на 11 июля
Верховный суд РФ рассмотрит кассацию на приговор бизнесмену Павлу Федулеву, осужденному на Урале за организацию серии ...23.06.2011 Верховный суд РФ рассмотрит кассацию на приговор бизнесмену Павлу Федулеву, осужденному за заказные убийства и рейдерство
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2011. Верховный суд РФ рассмотрит кассацию на приговор бизнесмену Павлу Федулеву, осужденному ...28.04.2009 Отбывающему наказание в местах лишения свободы предпринимателю Павлу Федулеву предъявлены новые обвинения
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2009. Отбывающему наказание в местах лишения свободы Павлу Федулеву предъявлены новые ...