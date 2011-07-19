УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:45

Суд смягчил наказание свердловскому рейдеру Павлу Федулеву

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Пермский краевой суд оставил в силе решение Чусовского городского суда, смягчившего свердловскому рейдеру Павлу Федулеву наказание с лишения свободы на принудительные работы. Об этом УрБК рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.

П. Федулев был осужден в 2011 году на 19 лет и 11 месяцев за организацию нескольких заказных убийств и рейдерских захватов. Наказание он отбывал в ИК-10 (Пермский край).

Как сообщили УрБК в пресс-службе Пермского краевого суда, решение о том, где именно он будет выполнять принудительные работы (в Свердловской области или в Пермском крае), будет приниматься в ГУФСИН.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.07.2011 Верховный суд РФ оставил в силе приговор, вынесенный Павлу Федулеву

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации оставила без изменения обвинительный приговор ...

11.07.2011 Приговор предпринимателю Павлу Федулеву, обвиняемому в серии заказных убийств, вступил в силу

УрБК, Москва, 11.07.2011. В понедельник, 11 июля 2011 года, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда (ВС) ...

23.06.2011 Кассация на приговор Павлу Федулеву назначена на 11 июля

Верховный суд РФ рассмотрит кассацию на приговор бизнесмену Павлу Федулеву, осужденному на Урале за организацию серии ...

23.06.2011 Верховный суд РФ рассмотрит кассацию на приговор бизнесмену Павлу Федулеву, осужденному за заказные убийства и рейдерство

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2011. Верховный суд РФ рассмотрит кассацию на приговор бизнесмену Павлу Федулеву, осужденному ...

28.04.2009 Отбывающему наказание в местах лишения свободы предпринимателю Павлу Федулеву предъявлены новые обвинения

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2009. Отбывающему наказание в местах лишения свободы Павлу Федулеву предъявлены новые ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (397)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18