В Екатеринбурге в 2024 году проводится благоустройство 16 дворовых территорий

В Екатеринбурге в 2022 году появится еще 10 современных дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В этом сезоне в Екатеринбурге будет создано еще 10 современных дворов. О том, как ...