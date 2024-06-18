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18.06.2024

В Екатеринбурге в 2024 году проводится благоустройство 16 дворовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Екатеринбурге в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) в 2024 году ведется благоустройство дворовых территорий. Всего будет модернизировано 16 дворов в Ленинском, Чкаловском и Октябрьском районах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Екатеринбурге в 2024 году проводится благоустройство 16 дворовых территорий

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проинспектировал ход ремонтных работ по программе на нескольких дворовых территориях в разных районах города.

Так, на улице Амундсена, 69 детский игровой комплекс, карусели и спортивная площадка с турниками и тренажерами уже открыты для посещения. Здесь также были установлены скамейки и велопарковка.

Во дворах по улице Колхозников, 89, улице Агрономической, 63, улице Щорса, 94, улице Селькоровской, 4, улице Белинского, 165б и на переулке Переходном, 5 работы продолжаются. По словам представителей подрядных организаций, они будут завершены к концу июня.

После завершения работ по благоустройству на каждой из площадок для жителей будут доступны детские игровые и спортивные комплексы, зоны отдыха со скамейками, прогулочные дорожки и парковочные места. Также на всех территориях появится дополнительное озеленение.

«Всего в этом году в рамках программы ФКГС в Екатеринбурге будет благоустроено 16 дворов на сумму порядка 260 млн руб., из них порядка 40 млн руб. — средства жителей», — рассказал Владимир Гейко.

Прием заявок на 2025 год продолжается. Напомним, что для попадания в программу ФКГС и благоустройства двора за счет федеральных средств жителям дома необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором не менее 2/3 участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ. В протоколе должно быть указано, что эксплуатация дворовой территории далее будет осуществляться за счет средств собственников жилья. Затем протокол должен быть передан в общественную комиссию района. После рассмотрения заявок формируется список дворов, в которых будут проведены работы.

Подробную информацию о программе жители города могут найти на официальном портале администрации Екатеринбурга в разделе «Формирование современной городской среды».
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