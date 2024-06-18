УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
18.06.2024

Объем отгруженной продукции предприятий Екатеринбурга в 2023 году вырос на 25,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В 2023 году объем отгруженной продукции екатеринбургских предприятий вырос на 25,5% и составил 940 млрд 700 млн руб. Об этом членам постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности городской думы рассказала заместитель директора департамента промышленной и инвестиционной политики администрации муниципалитета Ирина Жуйкова.

«В частности, рост объема отгрузки зафиксирован по обрабатывающим производствам. Лидерами остаются предприятия металлургического производства, их доля в отраслевой структуре составила 40,1%, машиностроительный комплекс занимает 31,8%. Кроме того, в 2,3 раза увеличился темп роста отгруженной продукции в производстве одежды, в 1,9 раза — машин и оборудования, на 42% — в производстве химических веществ, на 41% — в производстве бумаги, на 40% — в производстве электрического оборудования, на 35% — в производстве мебели, на 33,5% — в производстве резиновых и пластмассовых изделий», — привела данные И. Жуйкова.

В целом прибыль обрабатывающего сектора Екатеринбурга составила 116,9 млрд руб., что в три раза больше показателя 2022 года. Объем инвестиций в производство вырос на 39%. В промышленном секторе было модернизировано 2 тыс. 029 рабочих мест, создано — 3 тыс. 25 предприятий получили льготные займы и субсидии на сумму 4 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.01.2019 По итогам 2018 года доля промышленности в общем объеме оборота экономики Челябинской области составила 48,4%

УрБК, Челябинск, 30.01.2019. По итогам 2018 года доля организаций промышленных видов деятельности Челябинской области в ...

21.07.2016 Индекс промпроизводства в Екатеринбурге в январе-мае вырос на 40,3%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2016. Индекс промышленного производства в Екатеринбурге в январе-мае 2016 года вырос на 40,3% ...

23.03.2015 С начала года объем отгруженной продукции промпредприятий Свердловской области вырос в 2 раза

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2015. За период с января по февраль 2015 объем отгруженной промышленной продукции предприятий ...

20.10.2014 Объем отгруженной промышленной продукции в Свердловской области в январе-сентябре 2014 года снизился на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2014. Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций Свердловской ...

01.03.2010 В Свердловской области зафиксирован рост объемов отгруженной продукции в металлургическом производстве

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2010. Наибольший рост объемов отгруженной продукции в обрабатывающих производствах по ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (397)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18