Объем отгруженной продукции предприятий Екатеринбурга в 2023 году вырос на 25,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В 2023 году объем отгруженной продукции екатеринбургских предприятий вырос на 25,5% и составил 940 млрд 700 млн руб. Об этом членам постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности городской думы рассказала заместитель директора департамента промышленной и инвестиционной политики администрации муниципалитета Ирина Жуйкова.



«В частности, рост объема отгрузки зафиксирован по обрабатывающим производствам. Лидерами остаются предприятия металлургического производства, их доля в отраслевой структуре составила 40,1%, машиностроительный комплекс занимает 31,8%. Кроме того, в 2,3 раза увеличился темп роста отгруженной продукции в производстве одежды, в 1,9 раза — машин и оборудования, на 42% — в производстве химических веществ, на 41% — в производстве бумаги, на 40% — в производстве электрического оборудования, на 35% — в производстве мебели, на 33,5% — в производстве резиновых и пластмассовых изделий», — привела данные И. Жуйкова.



В целом прибыль обрабатывающего сектора Екатеринбурга составила 116,9 млрд руб., что в три раза больше показателя 2022 года. Объем инвестиций в производство вырос на 39%. В промышленном секторе было модернизировано 2 тыс. 029 рабочих мест, создано — 3 тыс. 25 предприятий получили льготные займы и субсидии на сумму 4 млрд руб.