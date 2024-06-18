Объем отгруженной продукции предприятий Екатеринбурга в 2023 году вырос на 25,5%

УрБК, Челябинск, 30.01.2019. По итогам 2018 года доля организаций промышленных видов деятельности Челябинской области в ...21.07.2016 Индекс промпроизводства в Екатеринбурге в январе-мае вырос на 40,3%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2016. Индекс промышленного производства в Екатеринбурге в январе-мае 2016 года вырос на 40,3% ...23.03.2015 С начала года объем отгруженной продукции промпредприятий Свердловской области вырос в 2 раза
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2015. За период с января по февраль 2015 объем отгруженной промышленной продукции предприятий ...20.10.2014 Объем отгруженной промышленной продукции в Свердловской области в январе-сентябре 2014 года снизился на 0,4%
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2014. Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций Свердловской ...01.03.2010 В Свердловской области зафиксирован рост объемов отгруженной продукции в металлургическом производстве
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2010. Наибольший рост объемов отгруженной продукции в обрабатывающих производствах по ...