УБРиР стал лауреатом XII премии «Лучшие социальные проекты России»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Директором департамента развития информационных технологий Уральского банка ...31.08.2023 УБРиР открывает бесплатный курс по финансовой грамотности
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил онлайн-программу по финансовой ...28.05.2019 УБРиР стал победителем в конкурсе «Лучшие социальные проекты России»
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем конкурса «Лучшие ...28.05.2019 Компания «ФОРЭС» стала лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. Компания «ФОРЭС» и ее дочернее предприятие «Технокерамика» стали лауреатами премии ...28.05.2019 Подведены итоги программы «Лучшие социальные проекты России»
УрБК, Москва, 28.05.2019. В Тверской области 24 мая прошла VII Всероссийская Ежегодная Программа и Форум «Лучшие ...