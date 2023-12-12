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УБРиР стал лауреатом XII премии «Лучшие социальные проекты России»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Курс об управлении личными финансами «Кошелек и жизнь», разработанный Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР), стал победителем в категории «Финансовая грамотность» XII премии «Лучшие социальные проекты России». Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

В 2024 году в оргкомитет премии поступило более 870 заявок, из которых экспертное жюри выбрало лучшие проекты в 24 номинациях. В состав экспертного совета программы вошли представители бизнеса, государственных и общественных структур, в том числе департамента средств массовой информации и рекламы Москвы, департамента здравоохранения Москвы, Московской торгово-промышленной палаты, министерства спорта РФ, а также федеральные эксперты.

«Мы гордимся тем, что обучающий курс, над которым работала наша команда, получил признание профессионалов и высокую оценку экспертов в сфере социальных проектов. Для нас было важно сделать этот курс именно бесплатным, чтобы его мог пройти самый широкий круг людей — тех, для кого это действительно важно», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.

Бесплатный онлайн-курс об управлении личными финансами «Кошелек и жизнь» УБРиР запустил в 2023 году. Он состоит из шести модулей, посвященных личному бюджету, грамотному использованию финансовых инструментов, льготам и субсидиям, достижению финансовых целей, распознаванию мошенников и воспитанию экономных детей. На данный момент программу прошло более 13 тыс. человек.
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