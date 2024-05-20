Годовая инфляция на Среднем Урале в мае ускорилась до 7,86%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Инфляция на Среднем Урале в мае составила 7,86% по сравнению с аналогичным периодом ...20.05.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%
Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в марте — 7,82%). ...20.05.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом ...13.06.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в мае ускорилась до 2,73%
Инфляция на Среднем Урале в мае составила 2,73% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в апреле — 2,28%). Об ...13.06.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в мае ускорилась до 2,73%
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Инфляция на Среднем Урале в мае составила 2,73% по сравнению с аналогичным месяцем ...