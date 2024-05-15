Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 25%

В январе-апреле 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 340,9 тыс. кв. м. жилья. Это на 30,5% больше ...15.05.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 30,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В январе-апреле 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 340,9 тыс. кв. м. ...16.04.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-марте вырос на 34%
В январе-марте 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 088,4 тыс. кв. м. жилья. Это на 33,9% больше ...16.04.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-марте вырос на 34%
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В январе-марте 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 088,4 тыс. кв. м. ...15.02.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе вырос в 1,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В январе 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 472,8 тыс. кв. м. жилья. Это в ...