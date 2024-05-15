Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 25%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В январе-мае 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 501,7 тыс. кв. м. жилья. Это на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Индивидуальными застройщиками введено 1 млн 010,9 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 28,8% больше уровня соответствующего периода 2023 года.

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