«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает свердловчан о новой схеме мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. АО «Екатеринбургэнергосбыт» направило своим абонентам письма с предупреждением о новых ...

Мошенники под видом сотрудников «Екатеринбургэнергосбыта» запрашивают у горожан личные данные

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. К 1 апреля 2024 года общая задолженность свердловских управляющих компаний и ТСЖ перед ...

Задолженность свердловских УК и ТСЖ за тепло составила 5,3 млрд рублей к 1 апреля 2024 года

На конец I квартала 2024 года долг населения Свердловской области за электроэнергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» составил более 2 млрд рублей

УрбК, Екатеринбург, 19.04.2024. По данным на конец I квартала 2024 года, долги свердловчан за электроэнергию перед ...