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Вчера, 10:02

«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает свердловчан о новой схеме мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает жителей Свердловской области о случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками предприятия, чтобы узнать личные данные граждан. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Злоумышленники представляются сотрудниками «ЭнергосбыТ Плюс» и под предлогом предоставления скидок на оплату коммунальных услуг запрашивают номера паспортов, СНИЛС и данные банковских карт», — говорится в сообщении.

Личные данные граждан могут быть использованы, чтобы получить доступ, к примеру, к аккаунтам на сервисе «Госуслуги». Ранее УрБК писал о том, что с аналогичным предупреждением к свердловчанам обратилось АО «Екатеринбургэнергосбыт».
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