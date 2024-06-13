«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает свердловчан о новой схеме мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. АО «Екатеринбургэнергосбыт» направило своим абонентам письма с предупреждением о новых ...13.05.2024 Задолженность свердловских УК и ТСЖ за тепло составила 5,3 млрд рублей к 1 апреля 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. К 1 апреля 2024 года общая задолженность свердловских управляющих компаний и ТСЖ перед ...19.04.2024 На конец I квартала 2024 года долг населения Свердловской области за электроэнергию перед «ЭнергосбыТ Плюс» составил более 2 млрд рублей
УрбК, Екатеринбург, 19.04.2024. По данным на конец I квартала 2024 года, долги свердловчан за электроэнергию перед ...18.08.2015 Свердловское УФАС оштрафовало «Энергосбыт Плюс» на 50 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2015. УФАС по Свердловской области оштрафовало ОАО «Энергосбыт Плюс» за несвоевременное ...24.03.2015 УФАС по Свердловской области оштрафовало «ЭнергосбыТ Плюс» на 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2015. УФАС по Свердловской области привлекло ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» к административной ...