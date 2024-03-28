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Мошенники под видом сотрудников «Екатеринбургэнергосбыта» запрашивают у горожан личные данные

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. АО «Екатеринбургэнергосбыт» направило своим абонентам письма с предупреждением о новых мошеннических схемах. Их применяют злоумышленники, чтобы получить личные данные абонентов.

«Злоумышленники под видом сотрудников АО «Екатеринбургэнергосбыт» предлагают нашим клиентам льготные тарифы, запрашивают номера паспортов, СНИЛС и данные банковских карт. Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, необходимо помнить: необходимая информация о клиентах уже есть в распоряжении АО «Екатеринбургэнергосбыт» и дополнительно сообщать данные не нужно», — говорится в сообщении.

Для получения консультации абоненты могут обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону 8-800-700-41-12.
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