Мошенники под видом сотрудников «Екатеринбургэнергосбыта» запрашивают у горожан личные данные

Интернет-мошенники освоили новую схему преступления, предупреждает пресс-служба Центробанка. Злоумышленники ...28.03.2024 ЦБ: Интернет-мошенники выдают себя за сотрудников ФНС РФ
УрБК, Москва, 28.03.2024. Интернет-мошенники освоили новую схему преступления, предупреждает пресс-служба Центробанка. ...27.02.2018 Клиенты «Екатеринбургэнергосбыта» жалуются на невозможность оплатить электроэнергию онлайн
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2018. Клиенты ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в течение нескольких дней не могут ввести на сайте ...18.09.2013 Личные кабинеты на сайте ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» зарегистрировали 2,5 тыс. предпринимателей Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2013. Число юридических лиц Екатеринбурга, зарегистрировавших личные кабинеты на сайте ОАО ...14.08.2012 ООО КБ «Кольцо Урала»: держателям банковских карт необходимо быть осторожнее
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2012. Банкиры напоминают держателям банковских карт о мерах предосторожности при получении ...