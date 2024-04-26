На Южном Урале средний лимит по новым кредитным картам за месяц вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт в апреле 2024 года составил ...26.04.2024 Количество выданных кредитных карт на Южном Урале за месяц выросло на 5%
УрБК, Челябинск, 26.04.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 59,09 тыс. кредитных карт. По ...26.04.2024 Количество выданных кредитных карт на Южном Урале за месяц выросло на 5%
УрБК, Челябинск, 26.04.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 59,09 тыс. кредитных карт. По ...04.04.2024 Количество выданных кредитных карт на Южном Урале за месяц выросло на 8%
УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 56,01 тыс. кредитных карт. По ...09.01.2024 На Южном Урале объем лимитов новых кредитных карт в ноябре 2023 года вырос на 10%
УрБК, Челябинск, 09.01.2024. В Челябинской области объем лимитов новых кредитных карт, выданных в ноябре 2023 года, ...