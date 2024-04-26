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На Южном Урале средний лимит по новым кредитным картам за месяц вырос на 10%

УрБК, Челябинск, 14.06.2024. В Челябинской области объем лимитов новых кредитных карт в апреле 2024 года составил 6,57 млрд руб. За месяц этот показатель вырос на 9%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Кроме того, на Южном Урале в апреле этого года было выдано 59,39 тыс. новых кредитных карт, что на 1% меньше показателя предыдущего месяца. Средний лимит по ним составил 111 тыс. руб. (+10% к марту 2024 года).

Согласно данным ОКБ, самые крупные лимиты по картам в апреле были одобрены жителям Камчатки (193 тыс. руб.), Москвы (190 тыс. руб.), Чукотского АО (188 тыс. руб.), Ямало-Ненецкого АО (161 тыс. руб.) и Сахалинской области (161 тыс. руб.).
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