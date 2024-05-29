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Объем госзакупок у МСП в России составил почти 8 трлн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 14.06.2024. В 2023 году российские госкорпорации заключили 904,2 тыс. договоров с 213,3 тыс. субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Объем закупок составил почти 8 трлн руб., пишет «Коммерсантъ».

«По данным Минфина, по итогам 2023 года объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил почти 8 трлн руб. — это 904,2 тыс. договоров с 213,3 тыс. МСП», — пишет издание. Средняя стоимость договора составила 7,4 млн руб., номенклатура закупок была расширена до 1,4 млн позиций с 1,2 млн в 2022 году.

С 2015 года госкомпании обязаны исполнять квоты на закупки у субъектов малого и среднего бизнеса в виде 25% от общего объема, продолжает «Коммерсантъ». По данным Корпорации МСП, этот сегмент занял более 90% рынка в таких отраслях, как утилизация отходов (97,4%), поставки древесины и изделий из дерева (92,2%), туристические услуги (91%), сельское хозяйство (90,1%).
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