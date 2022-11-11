На Среднем Урале за 9 месяцев крупные заказчики заключили с малым бизнесом договоры на сумму свыше 161,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. По данным Корпорации МСП, Свердловская область занимает четвертое место среди субъектов страны по объему закупок у малых и средних предприятий. Так, за девять месяцев текущего года заключено 37 тыс. договоров на сумму более 161,3 млрд руб., что на 32% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что, согласно обозначенному губернатором Евгением Куйвашевым курсу на развитие малого и среднего бизнеса, региональные предприниматели в первых рядах получают финансовую и консультационную поддержку, выстраивают новые логистические и кооперационные связи, а также активно привлекаются к закупкам крупнейших заказчиков страны.



«Кроме Свердловской области, большие объемы закупок у МСП-поставщиков среди регионов продемонстрировали Москва и ее область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан — за три квартала этого года объем закупа достиг рекордной суммы 3,84 трлн руб., что больше аналогичного периода 2022 года на 25% или на 776,9 млрд руб.», — подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.



Также за девять месяцев этого года изменилась и структура закупок. В частности, объемы договоров на закупку транспортных средств и оборудования выросли в три раза, рыбы и иной продукции рыболовства и рыбоводства, а также услуг в этих сферах — в 2,8 раза.



Напомним, что в настоящее время компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема, включая 20% закупок, участие в которых принимают только МСП. Исполнение квоты контролируют Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти.