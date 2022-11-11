На Среднем Урале за 9 месяцев крупные заказчики заключили с малым бизнесом договоры на сумму свыше 161,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Свердловская область оказалась в числе регионов-лидеров по привлечению льготных ...08.11.2022 Свердловская область стала лидером по снижению объема выданных автокредитов среди регионов РФ
В январе-сентябре 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 13,1 млрд руб. Это на 48,8% ...08.11.2022 Свердловская область стала лидером по снижению объема выданных автокредитов среди регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. В январе-сентябре 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...25.03.2016 НПК «Уралвагонзавод» может увеличить долю малого и среднего бизнеса в закупках
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2016. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация ...16.03.2016 При госзакупках в Свердловской области допущены нарушения на 72,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2016. Счетная палата Свердловской области при проверке проведения госзакупок в регионе в 2015 ...