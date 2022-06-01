Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход подготовки к новому отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации уральской столицы, посвященное подготовке к новому отопительному сезону 2024-2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Александр Брагин представил результаты завершившегося отопительного периода. Он подчеркнул, что за сезон в Екатеринбурге не случилось ни одного серьезного сбоя в работе системы, а происходившие неполадки устранялись в нормативный срок. Суммарно за сезон в городе зафиксировали 620 повреждений на сетях теплоснабжения: 115 на магистральных трубопроводах и 505 — на квартальных и разводящих.



«Стабильно функционирующая система отопления — это не только залог комфорта жителей, но и важный фактор их здоровья, а также сохранности имеющихся ресурсов. Поэтому ей должно уделяться особое внимание. Работы по подготовке системы к очередной зиме должны идти уже сейчас. Чем качественнее мы проведем проверки и ремонт оборудования, тем безопаснее и спокойнее пройдет холодное время года», — подчеркнул градоначальник.



Отметим, что подготовка к очередной зиме уже началась. Первые опрессовки состоялись в мае, а остальные пройдут на сетях с 17 по 20 июня, с 16 по 19 июля и с 6 по 9 августа. Все работы будут проводиться с 23.00 до 06.00 и не потребуют прекращения водоснабжения.



Кроме этого, в рамках подготовки к новому отопительному сезону специалисты планируют переложить 40,1 км тепловых сетей во всех районах города. На сегодняшний день работы выполнены на 10%.



Помимо этого, в рамках модернизации городской системы отопления в эксплуатацию будет введена насосная станция № 3, которая обеспечит горячей водой 37 тыс. горожан в Железнодорожном, Кировском, Орджоникидзевском, Октябрьском и Ленинском районах.



Напомним, что всего екатеринбургская система отопления объединяет 8 тыс. 348 жилых домов и 1 тыс. 253 объекта социальной сферы.