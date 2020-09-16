В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала местные жители обнаружили на контейнерной площадке десятки старых ртутных ламп

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. В Екатеринбурге около Южного автовокзала местные жители обнаружили вчера вечером на контейнерной площадке десятки старых ртутных ламп. Сегодня не утилизированные должным образом отработанные элементы освещения были вывезены мусоровозом вместе с содержимым всех контейнеров, при этом часть из них была разбита в процессе погрузки.Кто именно незаконно выбросил опасные для жизни и здоровья лампы, неизвестно, однако, по словам местных жителей, рядом с контейнерной площадкой, по адресу улица Щорса, 94а, располагается общежитие городской консерватории, где с зимы ведется активный ремонт. Так, недавно строители выбрасывали из окон зданий старую мебель и половицы.