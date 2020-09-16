В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала местные жители обнаружили на контейнерной площадке десятки старых ртутных ламп

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2020. ТСЖ в Сухом Логу незаконно начисляло жильцам дома плату за содержание контейнерной ...14.10.2016 В Екатеринбурге УК «ЖКХ Октябрьского района» оштрафовали за нарушение правил благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2016. В Екатеринбурге административная комиссия оштрафовала управляющую компанию «ЖКХ ...28.03.2014 В Екатеринбурге из-за аварии от холодного водоснабжения отключено здание Южного автовокзала
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2014. В Екатеринбурге сегодня утром произошла утечка на водоводе в районе перекрестка улиц ...22.11.2013 ЕМУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» в октябре обезвредило более 46 тыc. ртутных ламп
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2013. Специалисты ЕМУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» в течение октября ...16.09.2013 В Екатеринбурге появятся 598 спецконтейнеров для приема химических отходов
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2013. В течение сентября 2013 года в Екатеринбурге появятся 2 009 урн, в том числе 598 ...