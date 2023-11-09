Свердловский бюджет в 2024 году будет увеличен на 31 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Правительство Свердловской области приняло решение увеличить прогноз по доходам и расходам региональной казны. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Планируется рост неналоговых доходов, безвозмездных поступлений за счет целевых межбюджетных трансфертов, а также целевых поступлений от государственных и негосударственных организаций. Это позволит, в том числе, увеличить расходы на поддержку муниципалитетов и многое другое», — отметил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании облправительства.



Если Законодательное собрание региона одобрит инициативу кабинета министров, то в итоге доходы бюджета Свердловской области составят 422,1 млрд руб., а расходы — 472, 4 млрд руб. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены в том числе на новые инфраструктурные проекты в области, строительство и реконструкцию школ, обеспечение жильем детей-сирот, охрану лесов от пожаров, а также на транспортное обслуживание в Екатеринбурге.