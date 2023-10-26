Свердловский бюджет в 2024 году будет увеличен на 31 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Правительство Свердловской области приняло решение увеличить прогноз по доходам и ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...19.04.2018 Прогноз по доходам свердловского бюджета в 2018 году улучшили на 4,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Правительство Свердловской области утвердило увеличение доходов регионального бюджета в ...14.12.2017 Расходы бюджета Свердловской области на 2017 год могут увеличить на 2,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Власти Свердловской области планируют внести изменения в бюджет текущего года. ...