УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 18:05

Свердловский бюджет в 2024 году будет увеличен на 31 млрд рублей

Правительство Свердловской области приняло решение увеличить прогноз по доходам и расходам региональной казны. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Планируется рост неналоговых доходов, безвозмездных поступлений за счет целевых межбюджетных трансфертов, а также целевых поступлений от государственных и негосударственных организаций. Это позволит, в том числе, увеличить расходы на поддержку муниципалитетов и многое другое», — отметил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании облправительства.

Если Законодательное собрание региона одобрит инициативу кабинета министров, то в итоге доходы бюджета Свердловской области составят 422,1 млрд руб., а расходы — 472, 4 млрд руб. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены в том числе на новые инфраструктурные проекты в области, строительство и реконструкцию школ, обеспечение жильем детей-сирот, охрану лесов от пожаров, а также на транспортное обслуживание в Екатеринбурге.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 17:01 Свердловский бюджет в 2024 году будет увеличен на 31 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Правительство Свердловской области приняло решение увеличить прогноз по доходам и ...

26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...

26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...

19.04.2018 Прогноз по доходам свердловского бюджета в 2018 году улучшили на 4,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Правительство Свердловской области утвердило увеличение доходов регионального бюджета в ...

14.12.2017 Расходы бюджета Свердловской области на 2017 год могут увеличить на 2,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Власти Свердловской области планируют внести изменения в бюджет текущего года. ...

Популярные новости
17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего17.05.2024Не уверен — не увольняй20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов16.05.2024Ольга Беленькая о реакции рынка на резюме ЦБ обсуждения ключевой ставки
Архив новостей
Июнь 2024 (265)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18