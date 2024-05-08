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Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-апреле снизился на 22,3%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил 1 трлн 444,8 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 22,3%.
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