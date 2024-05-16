В Свердловской области в мае было опубликовано 136,5 тыс. резюме

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года было опубликовано 136 тыс. резюме. По ...12.03.2024 На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей
В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 года и старше. По сравнению с ...12.03.2024 На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 ...15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%
По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным ...15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на ...