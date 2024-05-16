В Свердловской области в мае было опубликовано 136,5 тыс. резюме

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В мае 2024 в Свердловской области было опубликовано 136,5 тыс. резюме, что на 19% больше, чем в январе, об этом говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.



Так, с начала года соискательская активность заметно увеличилась в следующих сферах: автобизнес (+35,6%), туризм, ресторанный бизнес и HoReCa (+29,5%), логистика (+28,7%), рабочий персонал (+27,1%) и домашний, обслуживающий персонал (+23,6%).



Соискатели Свердловской области чаще всего интересовались трудоустройством в качестве менеджера по продажам (7% резюме в мае), администратора (3,6%), менеджера по работе с партнерами и водителя (по 2,6%), программиста (2,3%).



Что касается возраста, основная доля резюме (39%) приходилась в мае на соискателей от 19 до 30 лет, почти треть (28%) — 31-40 лет, 17% — 41-50 лет, 8% — 14-18 лет, 6% — 51-60 лет, 1% — от 61 года и старше.