УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:21

Число ДДУ в Свердловской области за год выросло на 9%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 было зарегистрировано 3 тыс. 838 договоров участия в долевом (ДДУ) строительстве, сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.

Заместитель руководителя управления Ирина Семкина сообщила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9%.

«Больше всего зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в Екатеринбурге (92,9%), в Верхней Пышме (3,4%) и Березовском (1,3%)», — уточнила И. Семкина.

Она также отметила, что 97% заявлений о регистрации ДДУ поступают в орган регистрации прав в электронном виде.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.07.2023 За июнь Росреестр поставил на кадастровый учет 12 многоквартирных домов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. За июнь в Свердловской области на кадастровый учет было поставлено 12 многоквартирных ...

11.02.2021 Число зарегистрированных договоров «долевки» на Среднем Урале в 2020 году выросло на 12%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на Среднем ...

28.12.2020 Число зарегистрированных договоров «долевки» на Среднем Урале с начала года выросло на 11%

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2020. Число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на Среднем Урале в ...

19.11.2020 За январь-октябрь число зарегистрированных договоров ипотеки на Среднем Урале выросло на 10%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. За 10 месяцев 2020 года в Свердловской области в Единый государственный реестр ...

13.06.2019 В Свердловской области число участников долевого строительства выросло в январе-мае на 44,8%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Свердловской области число договоров участия в долевом строительстве выросло в ...

Популярные новости
17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего17.05.2024Не уверен — не увольняй20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов13.05.2024Экологические миллиарды
Архив новостей
Июнь 2024 (232)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18