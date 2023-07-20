Число ДДУ в Свердловской области за год выросло на 9%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 было зарегистрировано 3 тыс. 838 договоров участия в долевом (ДДУ) строительстве, сообщает пресс-служба управления Росреестра по региону.



Заместитель руководителя управления Ирина Семкина сообщила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9%.



«Больше всего зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в Екатеринбурге (92,9%), в Верхней Пышме (3,4%) и Березовском (1,3%)», — уточнила И. Семкина.



Она также отметила, что 97% заявлений о регистрации ДДУ поступают в орган регистрации прав в электронном виде.