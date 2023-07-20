Число ДДУ в Свердловской области за год выросло на 9%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 было зарегистрировано 3 тыс. 838 договоров участия в ...20.07.2023 За июнь Росреестр поставил на кадастровый учет 12 многоквартирных домов в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. За июнь в Свердловской области на кадастровый учет было поставлено 12 многоквартирных ...28.12.2020 Число зарегистрированных договоров «долевки» на Среднем Урале с начала года выросло на 11%
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2020. Число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на Среднем Урале в ...19.11.2020 За январь-октябрь число зарегистрированных договоров ипотеки на Среднем Урале выросло на 10%
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. За 10 месяцев 2020 года в Свердловской области в Единый государственный реестр ...13.06.2019 В Свердловской области число участников долевого строительства выросло в январе-мае на 44,8%
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Свердловской области число договоров участия в долевом строительстве выросло в ...