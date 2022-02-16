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Вчера, 12:40

В теневом секторе экономики заняты 9,6 млн россиян

УрБК, Москва, 10.06.2024. Число занятых в теневом секторе россиян оценивается в 9,6 млн человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда.

Согласно документу, в 2023 году выявили 795 тыс. работающих неформально граждан, что на 20% больше уровня предыдущего года (663 тыс.). Самые высокие показатели зафиксированы в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, Крым и в Чувашии.

Минтруд установил для регионов целевые показатели по выводу граждан из «тени». Планируется до 2026 года легализовать 2,9 млн человек. Для этого усилят контроль за предприятиями с признаками данных нарушений, а также будут стимулировать людей трудиться официально, в частности, за счет индексации пенсии работающим пенсионерам.
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