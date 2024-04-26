УрБК, Москва, 07.06.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...26.04.2024 Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...26.04.2024 Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых
УрБК, Москва, 26.04.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...16.02.2024 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...16.02.2024 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
УрБК, Москва, 16.02.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...