Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.



«Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — отмечается в решении регулятора.



Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 26 июля 2024 года.



Отметим, что в августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100 базисных пунктов, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Таким образом, в декабре 2023 года ставка была увеличена до 16%. Ужесточение монетарной политики объясняется ускорением инфляции в РФ и ослаблением курса российского рубля.