«Атомстройкомплекс» построит в микрорайоне Втузгородок Екатеринбурга новый квартал с жилыми домами и зданием для института теплотехники

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. Компания «Атомстройкомплекс» построит на территории микрорайона Втузгородок в Екатеринбурге новый квартал с жильем на 75 тыс. кв. м. и современными помещениями для Всероссийского научно-исследовательского института (НИИ) металлургической теплотехники. Строительство будет вестись на месте старых корпусов учреждения, сообщает пресс-служба девелопера.Также на этой территории появятся различная инфраструктура, торговые и сервисные помещения и подземный паркинг, которые обеспечат комфортное проживание для новоселов. Застройщик уже приступил к разработке эскизного проекта, параллельно идут подготовка площадки и демонтаж старых конструкций, согласование документации по переустройству объектов коммунальной инфраструктуры.«В новом квартале мы сохраняем помещения для Всероссийского НИИ металлургической теплотехники. Ученые переедут в современные помещения с отдельной входной группой и выходом в паркинг, изолированные от остальной части комплекса. Параллельно «Атомстройкомплекс» за свой счет разрабатывает проект реконструкции и строительства нового корпуса здания лицея № 130 на улице Студенческой. После получения положительного заключения экспертизы мы передадим документацию в администрацию города», — рассказал руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Николай Демин.Необходимо отметить, что сбалансированное развитие территорий позволяет избежать нерационального использования пространства в центральных и густонаселенных районах. Проект уральского девелопера в квартале улиц Комсомольская — Комвузовская — Студенческая — Академическая позволит эффективно использовать этот городской объем для удовлетворения современных потребностей Екатеринбурга. На месте малоиспользуемых строений в востребованной локации, близко к центру города, появится мультифункциональный комплекс.