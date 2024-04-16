«Атомстройкомплекс» построит в микрорайоне Втузгородок Екатеринбурга новый квартал с жилыми домами и зданием для института теплотехники

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В границах улиц Парина — Академика Ландау — Амундсена на юге Академического района ...13.03.2024 Компания «Атомстройкомплекс» построит на Эльмаше новую школу и два детских сада почти на 1,5 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Компания «Атомстройкомплекс» в рамках редевелопмента территории в границах улиц ...09.11.2023 Компания «Атомстройкомплекс» построит в центре Екатеринбурга многофункциональный комплекс с двумя небоскребами
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В центре Екатеринбурга, в квадрате улиц Маршала Жукова — Боевых Дружин — Октябрьской ...08.08.2023 Компания «Атомстройкомплекс» к лету 2025 года построит на Химмаше 17 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Во II квартале 2025 года в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге будет введен в ...22.01.2021 «Атомстройкомплекс» построит жилой квартал на месте промзоны на улице Бабушкина в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Компания «Атомстройкомплекс» планирует построить новый квартал с жильем и офисами на ...