На Среднем Урале построят Центр переработки отходов электроники

УрБК. Екатеринбург. 22.03.2024. В екатеринбургском районе Изоплит начнет работу предприятие по переработке строительных ...19.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал построить в регионе современные пункты приема вторсырья
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. В этом году на территории Свердловской области будут организованы первые экодома — ...16.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение с корпорацией Туризм.РФ о развитии перспективных турнаправлений в регионе
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор корпорации Туризм.РФ ...12.07.2017 Власти Свердловской области планируют сократить объем накопленных в регионе отходов до 7,5 млрд тонн
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Правительство Свердловской области за пять лет намерено сократить количество ...23.03.2012 В Челябинской области разработана программа переработки промышленных отходов на 2012–2015 годы
УрБК, Челябинск, 23.03.2012. Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области разработало программу ...