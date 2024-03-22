На Среднем Урале построят Центр переработки отходов электроники

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На Среднем Урале создадут Центр переработки отходов электрического и электронного оборудования. Соответствующее соглашение подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и гендиректор «Акрон Холдинг» Павел Морозов в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает департамент информполитики региона.«Основное направление сотрудничества — совместная реализация инвестиционного проекта по созданию центра переработки отходов электрического и электронного оборудования в регионе», — говорится в сообщении департамента.Целью проекта станет улучшение экологической ситуации в области. Также участники соглашения рассмотрят возможность создания в регионе сети пунктов приема вторсырья.