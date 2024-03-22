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На Среднем Урале построят Центр переработки отходов электроники

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На Среднем Урале создадут Центр переработки отходов электрического и электронного оборудования. Соответствующее соглашение подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и гендиректор «Акрон Холдинг» Павел Морозов в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает департамент информполитики региона.

На Среднем Урале построят Центр переработки отходов электроники
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Основное направление сотрудничества — совместная реализация инвестиционного проекта по созданию центра переработки отходов электрического и электронного оборудования в регионе», — говорится в сообщении департамента.

Целью проекта станет улучшение экологической ситуации в области. Также участники соглашения рассмотрят возможность создания в регионе сети пунктов приема вторсырья.
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