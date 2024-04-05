В Екатеринбурге утвердили проект планировки территории для строительства развязки на пересечении улицы Амундсена и ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Екатеринбурге появится транспортная развязка на пересечении улиц Амундсена и Начдива ...06.07.2021 Съезд на ЕКАД с трассы М-5 ограничат до 1 октября 2021 года
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. На трассе М-5 «Урал» до 1 октября 2021 года будет изменена схема проезда, сообщает ФКУ ...27.05.2014 Власти Екатеринбурга согласовали схему расположения развязки на 2-й Новосибирской и ЕКАД
Власти Екатеринбурга согласовали схему расположения развязки на 2-й Новосибирской и ЕКАД, сообщает пресс-служба ...27.05.2014 Власти Екатеринбурга согласовали схему расположения развязки на 2-й Новосибирской и ЕКАД
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2014. Власти Екатеринбурга согласовали схему расположения развязки на 2-й Новосибирской и ...11.11.2011 МУ «Капитальное строительство»: Часть строительства развязки на пересечении улицы Амундсена с объездной дорогой накладывается на земли Юго-Западного лесопарка
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2011. Руководствуясь долгосрочной целевой программой «Развитие улично-дорожной сети в ...