В Екатеринбурге утвердили проект планировки территории для строительства развязки на пересечении улицы Амундсена и ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Екатеринбурге утвержден проект планировки территории для строительства развязки на пересечении улицы Амундсена и ЕКАД. Документ подписал глава города Алексей Орлов, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.



«Утвердить: проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта — транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Амундсена и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги», — говорится в документе.



Согласно проекту, развязка будет иметь четыре съезда. Помимо этого, на участке появятся пешеходный переход и автобусная остановка. Стоит добавить, что для строительства развязки власти города изымут в муниципальную собственность находящиеся рядом земельные участки.