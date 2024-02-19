На Среднем Урале сахар за четыре года подорожал более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В Свердловской области средние потребительские цены на куриные яйца в январе 2024 года ...14.11.2023 На Среднем Урале куриные яйца за месяц подорожали на 9%
В Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали куриные яйца (на ...14.11.2023 На Среднем Урале куриные яйца за месяц подорожали на 9%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее ...11.08.2023 В Свердловской области капуста за год подорожала в два раза
В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июле 2023 года по сравнению с аналогичным ...14.06.2023 В Свердловской области репчатый лук за год подорожал на 37%
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук в мае 2023 года ...