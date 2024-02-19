На Среднем Урале сахар за четыре года подорожал более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В Свердловской области средние цены на сахар-песок за четыре года выросли в 2,25 раза (с 30,42 руб. за кг в 2019 году до 68,56 руб. в 2023 году). Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Также значительно за четыре года подорожали куриные яйца (в 1,9 раза, с 62,25 до 120,15 руб. за десяток), шлифованный рис (в 1,5 раза, с 99,28 до 146,23 руб. за кг), мороженая неразделанная рыба (в 1,5 раза, со 178,81 до 261,61 руб. за кг), говядина (кроме бескостного мяса) (в 1,4 раза, с 379,74 до 535,57 руб. за кг).



Кроме того, заметно подорожали в регионе охлажденные и мороженые куры (в 1,4 раза, со 153,05 до 221,85 руб. за кг), свинина (кроме бескостного мяса) (в 1,3 раза, с 271,73 до 356,87 руб. за кг), сливочное масло (в 1,3 раза, с 661,66 до 843,23 руб. за кг), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5%-3,2% жирности (в 1,3 раза, с 51,35 до 68,8 руб. за л).