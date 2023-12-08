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Расходы бюджета Екатеринбурга на 2024 год выросли на 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Расходы бюджета Екатеринбурга на 2024 год за счет увеличения собственных доходов увеличены на более чем 2 млрд руб. Как пишет пресс-служба администрации муниципалитета, соответствующее решение приняли депутаты Екатеринбургской городской думы.

«Расходы бюджета города за счет собственных доходов вырастут более чем на 2 млрд руб., которые будут направлены, в том числе, на обеспечение деятельности учреждений социальной сферы, обновление подвижного состава пассажирского транспорта, развитие и содержание инфраструктуры дорожного хозяйства и благоустройства, замену лифтов в многоквартирных домах», — говорится в сообщении пресс-службы.

После внесения изменений в бюджет Екатеринбурга доходная часть казны составит 74 млрд 833 млн руб., расходная часть — 78 млрд 810 млн руб.
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