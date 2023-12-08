Расходы бюджета Екатеринбурга на 2024 год выросли на 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила ...07.06.2023 Доходы бюджета Екатеринбурга на 2023 год вырастут на 1,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили проект о внесении изменений в городской ...20.12.2022 Екатеринбургская дума приняла в окончательном чтении бюджет города на 2023 год
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Городская дума Екатеринбурга во втором чтении рассмотрела и приняла бюджет города на ...24.05.2016 Доходы бюджета Екатеринбурга в I квартале 2016 года составили 6,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2016. Доходы бюджета Екатеринбурга по итогам I квартала 2016 года составили 6,9 млрд руб., ...24.06.2010 Дефицит бюджета Челябинской области сокращен на 1,7 млрд. рублей
УрБК, Челябинск, 24.06.2010. Доходы бюджета Челябинской области на 2010 год увеличились на 3 млрд. 719 млн. 296,62 тыс. ...