Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 35%

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. На рынке труда Свердловской области за апрель было размещено 60,4 тыс. вакансий, что ...11.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По ...04.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло на 44%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Свердловской области в I квартале 2024 года было опубликовано более 120 тыс. ...05.03.2024 На Среднем Урале число вакансий за месяц выросло на 13%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было размещено 53 тыс. вакансий. По ...15.02.2024 На Среднем Урале самая низкая конкуренция за работу наблюдается среди дворников
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По состоянию на первые недели февраля в Свердловской области открыто чуть более 57 тыс. ...