Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 35%

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. На рынке труда Свердловской области за апрель было размещено 60,4 тыс. вакансий, что ...

На рынке труда Свердловской области число размещенных вакансий превысило прошлогодний показатель на 39%

На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По ...