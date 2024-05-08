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Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 35%

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Работодатели Свердловской области в мае 2024 года разместили 60,4 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 35%, говорится в исследовании hh.ru.

Сильнее всего за год увеличилось число вакансий в профобластях «Розничная торговля» (+86%), «Страхование» (+58%) и «Автомобильный бизнес» (+51%).

Согласно данным сервиса, наибольший спрос на специалистов отмечается в категориях «Продажи, обслуживание клиентов» и «Рабочий персонал» (по 22% вакансий), а также в производстве (17%) и строительстве (16%).

Чаще других в вакансиях требовались продавцы-консультанты (9,5% от всех предложений в мае), менеджеры по продажам (8%) и водители (4%).

Отметим, что в регионе, согласно данным hh.ru, сохраняется низкая конкуренция на рынке труда. Так, в начале июня в среднем на одну вакансию приходится 2,3 резюме.
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