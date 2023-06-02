К онлайн-урокам ЦБ РФ присоединилось почти 20% школ и более половины учреждений среднего профессионального образования Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области в весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности приняло ...25.01.2023 Свердловские школьники и студенты до 21 апреля смогут пройти обучение по финансовой грамотности на платформе Банка России
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Свердловской области 25 января началась программа онлайн-обучения по финансовой ...28.12.2022 Почти 40 тыс. свердловчан успешно сдали зачет по финансовой грамотности
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Свои знания в рамках пятого Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности ...13.09.2022 Школьники Екатеринбурга примут участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности Банка России
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Школы Екатеринбурга примут участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности. Осенняя ...27.12.2021 Жители Свердловской области на 11% улучшили свой результат в онлайн-зачете по финансовой грамотности
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2021. Более 13 тыс. жителей Свердловской области поучаствовали в четвертом всероссийском ...