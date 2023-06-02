К онлайн-урокам ЦБ РФ присоединилось почти 20% школ и более половины учреждений среднего профессионального образования Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Свердловской области весеннюю сессию онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности посмотрели 30 тыс. раз. К занятиям присоединились почти 20% региональных школ и более половины колледжей и техникумов. В занятиях поучаствовали ученики 222 региональных образовательных организаций, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Всего в расписании сессии было 24 темы, из которых самыми популярными среди учащихся региона стали «Личные финансы», «Инвестирование» и «Финансовые продукты».



Отметим, что Банк России проводит онлайн-уроки с 2015 года. Следующая сессия онлайн-уроков стартует в сентябре.