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Вчера, 17:44

К онлайн-урокам ЦБ РФ присоединилось почти 20% школ и более половины учреждений среднего профессионального образования Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Свердловской области весеннюю сессию онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности посмотрели 30 тыс. раз. К занятиям присоединились почти 20% региональных школ и более половины колледжей и техникумов. В занятиях поучаствовали ученики 222 региональных образовательных организаций, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Всего в расписании сессии было 24 темы, из которых самыми популярными среди учащихся региона стали «Личные финансы», «Инвестирование» и «Финансовые продукты».

Отметим, что Банк России проводит онлайн-уроки с 2015 года. Следующая сессия онлайн-уроков стартует в сентябре.
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